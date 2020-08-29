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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК подала кассационную жалобу в Верховный суд

Центральная избирательная комиссия обжаловала решение административного суда в Верховном суде. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

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Уточняется, что ЦИК считает решение о возврате документов политической партии «Кыргызстан» законным и обоснованным.

«ЦИК не согласилась с решением административного суда, которым признается недействительным решение о возврате документов для регистрации политической партии «Кыргызстан». Накануне кассационная жалоба внесена в Верховный суд», — сообщили в ЦИК.

Напомним, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политобъединение снято с гонки решением Центризбиркома. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение избирательной комиссии. Суд вынес решение в пользу «Кыргызстана».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163566/
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