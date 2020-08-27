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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Суд встал на сторону партии «Кыргызстан»

В административном суде Бишкека завершилось рассмотрение жалобы партии «Кыргызстан» на решение ЦИК о возврате документов политической организации.

Истцы просили признать решение незаконным и восстановить партию для участия в избирательной кампании. 

Председательствующая судья Чолпон Досмамбетова посчитала доводы, приведенные представителями политорганизации, достаточными и жалобу удовлетворила.

Представители ЦИК не согласны с решением суда и намерены опротестовать его в Верховном суде. 

Напомним, «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политорганизация снята с гонки решением ЦИК. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение ЦИК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163450/
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