Выборы-2020. Суд встал на сторону партии «Кыргызстан»

В административном суде Бишкека завершилось рассмотрение жалобы партии «Кыргызстан» на решение ЦИК о возврате документов политической организации.

Истцы просили признать решение незаконным и восстановить партию для участия в избирательной кампании.

Председательствующая судья Чолпон Досмамбетова посчитала доводы, приведенные представителями политорганизации, достаточными и жалобу удовлетворила.

Представители ЦИК не согласны с решением суда и намерены опротестовать его в Верховном суде.

Напомним, «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политорганизация снята с гонки решением ЦИК. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение ЦИК.