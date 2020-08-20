Выборы-2020. Партия «Чон казат» огласила топ-10 избирательного списка

Накануне партии завершили выдвижение списков кандидатов, провели съезды и утвердили программы.

Партия «Чон казат» огласила топ-10 претендентов на депутатские мандаты седьмого созыва.

1. Лидер партии Максат Мамытканов. Служил в органах национальной безопасности. Ушел из ГКНБ в 2007 году.



2. Целительница, экстрасенс Алмакан Бекова. Называет себя также космоэнергетиком и утверждает, что свергнутый в апреле 2010 года президент Курманбек Бакиев часто советовался с ней перед принятием важных решений.



3. Предприниматель Улан Эсенкожоев. В 2016 году на выборах в Бишкекский горкенеш возглавлял список партии «Улуу Кыргызстан». Политорганизация эти выборы проиграла.



4. Производитель кирпича, черепицы и других стройматериалов Шамырбек Эрмекбаев.



5. Бывший прокурор Сыймык Жапыкеев. Известен тем, что разместил в соцсетях видеообращение, в котором сообщил, что состояние депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева оценивается в $2,5 миллиарда. Кубанычбек Жумалиев поклялся на Коране, что это не так, и подал в суд на экс-прокурора. Бывший прокурор суд проиграл.

6. Руководитель фонда Green Energy Анаркуль Султангазиева.



7. Бывший чиновник Омурбек Шаршеналиев. Он был акимом Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, а также мэром города Джалал-Абада.



8. Журналист Турат Акимов.



9. Бывший главврач Бишкекской станции скорой помощи Жаркынбек Касымбеков.



10. Волонтер движения «Чон казат» Марьяна Володина.

До 18.00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. При этом список кандидатов и сведения о них предоставляются в бумажном и электронном варианте согласно утвержденной ЦИК форме.

В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.