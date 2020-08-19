Выборы-2020. Восемь партий отказались баллотироваться и одной отказала ЦИК

До окончания срока подачи документов для регистрации в ЦИК у партий, баллотирующихся в парламент, осталось пять дней. В ЦИК уточнили, какие политорганизации сошли с дистанции.

Некоторые политические партии уведомили ЦИК об отказе участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Решением Центральной избирательной комисии приняты к сведению уведомления от Аграрной партии Кыргызстана, партии «Демократ» и Партии коммунистов Кыргызстана.



В установленные сроки не были открыты расчетные счеты для создания избирательного фонда в соответствии с выборным законодательством партией «Жаратман Эл», что является основанием отказа в регистрации списков кандидатов от политической партии.

В ЦИК отметили, что поступили уведомления об отказе баллотироваться и отзыве уполномоченных представителей от партии «Эмгек» (Партия труда), «Народно-демократической партии Кыргызстана», «Бийлик элге» (Власть народу).

Накануне уведомление в ЦИК отправила партия «Бирик». Партия «Ар-Намыс» тоже не намерена бороться за мандаты.

На сегодня восемь политических партий провели съезды. Еще 16 устно сообщили в ЦИК о проведении собраний, из них 11 уведомили о месте и времени.

Были разработаны рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при проведении съездов по выдвижению кандидатов в депутаты. В целях защиты здоровья граждан в случае проведения съездов партий в режиме офлайн рекомендовано рассмотреть возможность уменьшения числа делегатов от первичных/территориальных отделений партии (в случае, если указанная возможность предусмотрена уставом партии) и рассмотреть возможность проведения съездов партий вне помещений (на открытом воздухе).

До 20 августа политические партии, принимающие участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, должны завершить выдвижение кандидатов в депутаты.

До 18.00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить соответствующие документы для регистрации списков кандидатов.

До 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.