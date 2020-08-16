Для съездов политических партий в Бишкеке разработали специальные требования

На съездах политических партий число участников не должно превышать 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, комиссия по гражданской защите разрешила проведение съездов политических партий на территории Бишкека, но с соблюдением ряда санитарных требований:

в помещении должны быть созданы все условия для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм;

должен быть организован «входной фильтр», где будут измерять температуру тела, обрабатывать руки антисептиками;

рассадка участников съезда должна быть осуществлена шахматным методом с дистанцией 1,5-2 метра.

нужно строго соблюдать масочный режим, соответственно, организаторы должны обеспечить всех приглашенных средствами индивидуальной защиты.

Участникам съездов без масок и с температурой тела выше 37 градусов вход в помещение запрещен.

Перед началом съезда помещение должны продезинфицировать хлорсодержащими средствами, температура воздуха должна быть в пределах 22-24 градусов. При отсутствии системы вентиляции помещение нужно проветривать не реже двух раз каждый час. Можно использовать рециркуляторы воздуха.