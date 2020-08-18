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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Еще одна партия отказалась баллотироваться в парламент

Партия «Бирик» отказалась от участия в выборах в Жогорку Кенеш. Информацию 24.kg подтвердили в штабе политорганизации.

По ее данным, в ЦИК направлено уведомление об отказе и отзыве уполномоченных представителей. Ранее стало известно, что партии «Бирик» и «Мекеним Кыргызстан» идут на парламентские выборы — 2020 вместе.

Таким образом, на сегодня заявки аннулировали четыре политорганизации: Партия коммунистов Кыргызстана, «Демократ», Аграрная партия и «Бирик». Из 44 партий осталось 40, участвующих в выборах-2020.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162797/
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