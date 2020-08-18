Выборы-2020. «Ар-Намыс» отозвала свое уведомление об участии в выборах

Партия «Ар-Намыс» отозвала свое уведомление об участии в выборах. Информацию 24.kg подтвердил лидер политической организации Феликс Кулов.

По его словам, участвовать в выборах ради самих выборов непродуктивно и неоправданно. В ЦИК направлено соответствующее заявление и регистрация уполномоченных представителей политобъединения будет аннулирована.

Таким образом, на сегодня заявки отозвали пять политорганизаций: Партия коммунистов Кыргызстана, «Демократ», Аграрная партия, «Бирик» и «Ар-Намыс». Из 44 партий осталось 39, участвующих в выборах-2020.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.