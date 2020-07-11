Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Рита Карасартова ушла с должности директора Агентства начального профессионального образования.

Она написала заявление об уходе по собственному желанию.

«Да здравствует гражданский активизм! Спасибо правительству за жизненный урок», — написала Рита Карасартова на странице в Facebook.

На должность она назначена в декабре 2019 года.

Начальником РОВД Ленинского района Бишкека назначен Женишбек Абитов.

Ранее начальником УВД Ленинского района был Мадияр Кулуев. Во время режима ЧП его уволили якобы за неподчинение приказу коменданта столицы Алмазбека Орозалиева.

Женишбек Абитов ранее был главой ОВД Панфиловского района Чуйской области.

Прекращены полномочия судей местных судов.

Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в​ связи с​ истечением срока прекращены полномочия судьи Ленинского районного суда Бишкека Бакыта Сагынбаева.

В связи с​ избранием судьями Верховного суда КР прекращены полномочия судей и​ досрочно освобождены от​ должностей судьи:

Ошского городского суда Нурланбек Атаназаров;

Свердловского районного суда столицы Инара Гилязетдинова;

Сокулукского районного суда Чуйской области Кумушбек Жоомартов;

Кеминского районного суда Чуйской области Нурманбет Эшалиев.

Аднан Кереши назначен новым представителем ФАО в Кыргызстане.

Аднан Кереши приступил к работе в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 1995-м в Риме в качестве специалиста по программам и бюджету, где он в то же время являлся секретарем Программного комитета ФАО.

С 2009 по 2017 год был старшим специалистом Азиатско-Тихоокеанского региона по административным вопросам в региональном отделении организации в Азии и Тихом океане в Бангкоке, затем и. о. представителя ФАО в Монголии.

О кадровых перестановках с 29 июня по 3 июля читайте здесь.