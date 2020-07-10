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Общество

Рита Карасартова ушла с должности руководителя Агентства профтехобразования

Рита Карасартова ушла с должности главы Агентства начального профессионального образования. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Завершив учебный год, написала заявление об уходе по собственному желанию. Да здравствует гражданский активизм! Спасибо правительству за жизненный урок. Отчет о том, что я успела сделать, а что нет и по какой причине, буду потихоньку излагать в своих публикациях», — написала Рита Карасартова.

Напомним, что на должность директора она была назначена в декабре 2019-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159074/
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