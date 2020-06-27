Внеочередное заседание Жогорку Кенеша планируется провести 30 июня

Внеочередное пленарное заседание Жогорку Кенеша планируется провести 30 июня. Об этом 24.kg сообщили в аппарате парламента.

По словам депутатов, на внеочередном заседании члены правительства должны принести присягу. Согласно регламенту, принимать ее должен президент. Но Сооронбай Жээнбеков после возвращения из Москвы находится на самоизоляции.

В пресс-службе главы государства еще точно не могут сказать, когда у Сооронбая Жээнбекова закончится режим самоизоляции. По предварительным данным, срок истекает завтра, 28 июня.

Отметим, что повторный анализ на коронавирус у Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков, находящийся в столице России, отказался от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Решение было принято, согласно алгоритму действий, в связи с выявлением коронавируса у сопровождающих его лиц.