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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Внеочередное заседание Жогорку Кенеша планируется провести 30 июня

Внеочередное пленарное заседание Жогорку Кенеша планируется провести 30 июня. Об этом 24.kg сообщили в аппарате парламента. 

По словам депутатов, на внеочередном заседании члены правительства должны принести присягу. Согласно регламенту, принимать ее должен президент. Но Сооронбай Жээнбеков после возвращения из Москвы находится на самоизоляции.

В пресс-службе главы государства еще точно не могут сказать, когда у Сооронбая Жээнбекова закончится режим самоизоляции. По предварительным данным, срок истекает завтра, 28 июня. 

Отметим, что повторный анализ на коронавирус у Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков, находящийся в столице России, отказался от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Решение было принято, согласно алгоритму действий, в связи с выявлением коронавируса у сопровождающих его лиц.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157584/
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