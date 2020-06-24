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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Вернувшись в Бишкек из Москвы, Сооронбай Жээнбеков уйдет на самоизоляцию

По прибытии в Бишкек президент Сооронбай Жээнбеков и члены делегации уйдут на самоизоляцию предположительно на три дня. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

А заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков и сотрудник охраны, у которых уже в Москве при тестировании на COVID-19 результат оказался положительным, будут отправлены на 14-дневный карантин.

По данным пресс-службы, согласно алгоритму, перед вылетом в Москву глава КР, члены делегации и сопровождающие лица сдавали тест на COVID-19. Результаты у всех были отрицательные.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков, находящийся в столице России, сегодня отказался от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Решение принято, согласно алгоритму действий, в связи с выявлением коронавируса у сопровождающих его лиц.

  
Ссылка: https://24.kg/vlast/157249/
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