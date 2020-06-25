Вернувшись из Москвы, Сооронбай Жээнбеков сдал повторный анализ на COVID-19

Президент Сооронбай Жээнбеков сдал повторный анализ на коронавирус, вернувшись в Бишкек. ПЦР показал отрицательный результат. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что президент находится на самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме.

У заведующего отделом внешней политики аппарата Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Поскольку болезнь у них проходит бессимптомно, лечение с сегодняшнего дня будет проводиться в условиях домашней изоляции.

У остальных членов делегации и сопровождающих лиц повторный анализ показал отрицательный результат на наличие заболевания. Они все продолжают находиться на самоизоляции.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков, находящийся в столице России, отказался от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Решение было принято, согласно алгоритму действий, в связи с выявлением коронавируса у сопровождающих его лиц.