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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Вернувшись из Москвы, Сооронбай Жээнбеков сдал повторный анализ на COVID-19

Президент Сооронбай Жээнбеков сдал повторный анализ на коронавирус, вернувшись в Бишкек. ПЦР показал отрицательный результат. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что президент находится на самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме.

У заведующего отделом внешней политики аппарата Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Поскольку болезнь у них проходит бессимптомно, лечение с сегодняшнего дня будет проводиться в условиях домашней изоляции.

У остальных членов делегации и сопровождающих лиц повторный анализ показал отрицательный результат на наличие заболевания. Они все продолжают находиться на самоизоляции.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков, находящийся в столице России, отказался от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Решение было принято, согласно алгоритму действий, в связи с выявлением коронавируса у сопровождающих его лиц.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157351/
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