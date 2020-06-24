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Общество

Почему президент Кыргызстана воздержался от участия в параде Победы в Москве

В эти минуты на Красной площади проходит военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кыргызстанцы стали задавать вопросы, потому что на кадрах прямой трансляции не увидели Сооронбая Жээнбекова.

На кадрах, сделанных сегодня рано утром, видно, что Сооронбай Жээнбеков приехал в Кремль.

А вот куда президент делся потом, неизвестно. Главы государства нет на видео приветствия с Владимиром Путиным. Когда гости вместе с российским лидером спускались по кремлевской лестнице к месту проведения парада, президента КР уже с ними не было.  

В пресс-службе президента Кыргызстана 24.kg сообщили, что согласно алгоритму Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилете в Москву сдали тест на коронавирус. У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат.

«В соответствии с дальнейшим алгоритмом президент решил воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. У самого президента результат теста отрицательный», — отметила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157236/
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