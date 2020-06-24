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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Жогорку Кенеше. Некоторые депутаты не сдали ПЦР-анализ, их ищут

Некоторые депутаты Жогорку Кенеша не стали сдавать ПЦР-анализ на коронавирус. Об этом 24.kg сообщили в парламенте.

По словам руководителя аппарата ЖК Алмазбека Сабырбекова, сейчас устанавливается, кто именно. Чиновник напомнил, что после выявления зараженных в парламенте, по алгоритму сдавать анализы обязаны все.

Нардепы без характерных симптомов оплатят ПЦР-анализ сами.

Ранее коронавирус подтвердили у члена фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинова. Он заразился COVID-19 и контактировал практически со всеми коллегами за исключением торага Дастанбека Джумабекова. Инфицирован также лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

В «Бир Боле» и СДПК сведения о заболевших депутатах фракций не подтвердили.

Информацию о зараженных отказалась предоставлять пресс-служба парламента, сославшись на ее конфиденциальность. Минздрав и республиканский штаб постоянно напоминают, что все зараженные должны сообщать данные о контактах. Эта информация нужна, чтобы установить круг общения и на ранней стадии выявить тех, кто мог заразиться.

18 июня коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. 22 июня COVID-19 подтвердили у трех сотрудников аппарата парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157201/
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