Инициатива Гульшат Асылбаевой на руку коррупционерам, считает Дастан Бекешев

Сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам депутаты рассматривали в режиме второго чтения законопроект Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией.

Нардеп Дастан Бекешев поинтересовался, каким образом уполномоченный госорган будет определять информацию в качестве достоверной или ложной. «Но вместо этого Гульшат Асылбаева рассказывала мне о необходимости борьбы с фейк-аккаунтами. Я привел пример: бизнесмен проведет пресс-конференцию, где пожалуется на факты коррупции в прокуратуре, а прокуратура с помощью закона моей коллеги через Министерство культуры сможет заблокировать публикации с пресс-конференции», — сказал он.

Законопроект поможет коррупционерам и нанесет вред всем порядочным гражданам. При этом фейк-аккаунты как были, так и будут. Дастан Бекешев

Напомним, что юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты также утверждают, что этот документ дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Нардепу пеняют еще и на то, что законопроект полностью скопирован с российского аналога. Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Но она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».