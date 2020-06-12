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Власть

Депутат об инициативе контроля в интернете: Это самый замечательный законопроект

Автор законопроекта «О манипулировании информацией» нардеп Гульшат Асылбаева прокомментировала свою инициативу. По ее мнению, документ не затрагивает конституционные права граждан. Об этом она заявила во время обсуждения в рамках Форума женщин-депутатов Жогорку Кенеша.

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Депутат выразила недоумение по поводу недовольства общественности ее инициативой. По ее словам, речь идет только о защите прав граждан в интернете.

Гульшат Асылбаева рассказала, что к ней обращаются люди, пострадавшие от фейков и недостоверной информации в Сети.

«Это наша гражданская ответственность по очищению общества. Это самый замечательный законопроект, который никак не затрагивает конституционные права кыргызстанцев и свободу слова. Речь идет только о закрытии фейковых аккаунтов. Регистрируйтесь под своими именами и критикуйте кого хотите», — заявила она.

Нардеп также опровергает обвинения в плагиате. «Существует такое понятие, как модельный закон. Любая страна может взять за основу этот модельный закон», — сказала Гульшат Асылбаева, поясняя, почему скопирован аналог из российской базы законопроектов.

«А термин «плагиат» используется в случае нарушения авторских прав, незаконного использования чужого творческого труда, литературного произведения, музыкальной композиции. В данном случае законопроект не является творческим аккаунтом. Поэтому неуместно нас обвинять в плагиате», — резюмировала ее коллега Айнура Осмонова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155809/
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