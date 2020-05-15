Медиаэксперты упрекают депутата Гульшат Асылбаеву в попытке установить цензуру

Глава Института Медиа Полиси Бегаим Усенова считает, что законопроект депутата Гульшат Асылбаевой «О манипулировании информацией» нарушает установленный Конституцией порядок.

По ее словам, порядок ограничения, запрета, возобновления доступа к информации должны устанавливаться на основании Конституции и законов, тогда как проектом закона предлагается разработка подзаконных нормативно-правовых актов правительством КР.

«Это нарушение Конституции, согласно которой не допускается принятие иных нормативов, ограничивающих права и свободы человека», — подчеркнула Бегаим Усенова.

Эксперт также указывает и на то, что инициатор вводит в заблуждение, когда говорит, что проект закона не повлечет социальных, экономических, правовых и иных последствий.

«Законопроектом создается новый уполномоченный орган, при этом нет финансово-экономического обоснования. У нас в условиях коронавируса в бюджете зияет огромная дыра, а депутат предлагает новый бюрократический институт, а значит, новые расходы на содержание аппарата», — отметила Бегаим Усенова.

Когда касается прав предпринимателей — надлежит провести АРВ до инициирования закона, чтобы просчитать экономические последствия для бизнеса, который будет исполнять эти нормы. В пакете законопроекта этого нет, это нарушение законотворческой техники. Бегаим Усенова

Эксперт отметила, что, согласно проекту закона, инициатор обязывает провайдеров полгода хранить голосовые сообщения, письменные тексты, изображения и иные сообщения пользователей, то есть хранить весь трафик пользователей сети интернет, а это вопрос дополнительной финансовой нагрузки на провайдеров, поскольку речь идет о приобретении мощного оборудования, которое сможет в себя вмещать такой массив данных.

Непонятно также из предложений автора, как провайдер будет ограничивать доступ к информации, распространенной пользователем на своей странице в соцсети. «У него нет таких технических возможностей. Значит, предлагается блокировать весь сайт? В очередной раз хотелось бы напомнить, что, согласно статье 31 Конституции, каждый из нас имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова. Согласно статье 33 Конституции, мы имеем право свободно искать, получать, хранить, использовать и распространять информацию. Поэтому любой человек имеет право высказываться о происходящих в стране событиях», — напомнила медиаэксперт.

Мнение может не нравиться или кто-то может счесть, что это заблуждение, все равно каждый имеет на него право. Бегаим Усенова

Ранее инициативу Гульшат Асылбаевой подвергла резкой критике экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова. Она призвала нардепа отозвать скандальный документ.