Вы все врете! Журналист Болот Темиров раскритиковал депутатов парламента

Журналист Болот Темиров упрекнул депутатов, инициирующих и поддерживающих законопроект о манипулировании информацией, во лжи.

По его словам, государство использует свой ресурс, чтобы закрыть накануне выборов неугодные сайты, а не для того, чтобы бороться с фейковыми аккаунтами.

«Вы все врете! Фейк определить невозможно. Он на то и фейк. Вот нардеп Айнура Осмонова заявила, что в суд на Factcheck.kg подаст. Пусть подает. Не подаст, будет очередная ложь. Да, я написал, что она лжет, когда сказала, что вся общественность Кыргызстана поддерживает этот документ», — заявил Болот Темиров.

Медиаэксперт Акмат Алагушев в свою очередь отметил, что его смущает пункт о наделении Министерства культуры полномочиями выявлять фейковые аккаунты в Сети. «Непонятно, как оно это будет делать. И МВД заявляет, что поддерживает этот законопроект. То есть чиновники МВД пойдут в Минкульт жаловаться на фальшивые новости. Смешно», — сказал он.

Бывший глава ОТРК Кыяс Молдокасымов заметил: честные журналисты не должны бояться этого законопроекта. Он направлен против распространения клеветы и лжи.

Напомним, юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты утверждают, что этот документ дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Нардепу пеняют еще и на то, что законопроект полностью скопирован с российского аналога. Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Но она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».