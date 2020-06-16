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Власть

Кубатбек Боронов назначен и. о. премьер-министра. Указ подписал президент

На Кубатбека Боронова возложено исполнение обязанностей премьер-министра. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства. 

Мухаммедкалый Абылгазиев освобожден от исполнения обязанностей главы кабмина согласно поданному заявлению.

Накануне Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Он проработал на посту главы правительства два года. 

Сегодня коалиция парламентского большинства в должности технического премьер-министра утвердила Кубатбека Боронова
Ссылка: https://24.kg/vlast/156281/
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