Коалиция большинства утвердила Кубатбека Боронова на пост технического премьера

Коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Кубатбека Боронова на пост технического премьер-министра. Решение принято единогласно.

Утверждена также программа, структура и состав правительства.

Депутат Мирлан Жеенчороев поинтересовался, сколько членов правительства отправится на выборы и с кем останется работать Кубатбек Боронов. «Мы говорили об этом. Все согласились, что на выборы не пойдем», — заверил Кубатбек Боронов.

Накануне, напомним, Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку . Он проработал на посту главы кабмина два года. За это время, отметим, на 90 процентов сменился практически весь состав правительства.