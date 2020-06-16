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Власть

Коалиция большинства утвердила Кубатбека Боронова на пост технического премьера

Коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Кубатбека Боронова на пост технического премьер-министра. Решение принято единогласно. 

Утверждена также программа, структура и состав правительства. 

Депутат Мирлан Жеенчороев поинтересовался, сколько членов правительства отправится на выборы и с кем останется работать Кубатбек Боронов. «Мы говорили об этом. Все согласились, что на выборы не пойдем», — заверил Кубатбек Боронов.

Накануне, напомним, Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку . Он проработал на посту главы кабмина два года. За это время, отметим, на 90 процентов сменился практически весь состав правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156217/
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