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Власть

В школе в жилмассиве «Учкун» провалился пол. Мэрия не будет ее ремонтировать

В спортивном зале школы № 89 в жилмассиве «Учкун» провалился пол, но мэрия не включила ее в титульный список на капитальный ремонт. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам заявила депутат Адиса Имангазиева.

«Там опасно находиться детям. Здание в аварийном состоянии, а его нет в списке. Почему учебное заведение не включили?» — возмутилась она.

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Вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев подтвердил, что в школу несколько раз выезжала комиссия, дано поручение о ее ремонте. «Эти работы должны были идти по линии общественно-государственного управления капитального строительства муниципалитета (ОГУКС). Формирование списка по проектированию и строительству объектов образования идет по заявкам района. Но почему-то акимиат эту школу не включил», — отметил он.

Адиса Имангазиева предложила вице-мэру не перекладывать вопрос на разные подразделения. «Тем более что вы с Татьяной Кузнецовой (вице-мэром по соцвопросам. — Прим. 24.kg) неоднократно присутствовали при обсуждении этого вопроса. Как вы могли пропустить это общеобразовательное учреждение? Там же дети учатся. А если школа совсем утонет? Прекращайте перекладывать друг на друга», — возмутилась она.

Депутат добавила, что вопрос не решается с лета 2019 года. «При этом у нас все расчеты есть, даже сумму знали. Удивительно, что учебного заведения в списке нет. Это одна из новых школ, ее вроде на карьере построили, поэтому она проваливается и есть заключение сейсмкомиссии, что она дальше может сползти, если подпорки не сделать», — сказала она.

Уланбек Азыгалиев пообещал вызвать акима района, представителей управления образования и ОГУКС и выяснить этот вопрос.

Отметим, что школу в жилом массиве «Учкун» открыли 1 сентября 2008-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155356/
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