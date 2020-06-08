Еще один депутат от фракции «Кыргызстан» сдал мандат

Еще один депутат от фракции «Кыргызстан» Руслан Чойбеков сдал мандат. Информацию 24.kg подтвердил лидер фракции Алмазбек Баатырбеков.

По его словам, он ушел заниматься предвыборной кампанией, а не в другую партию. Вместо него должен был прийти Руслан Молдошев, но он написал заявление об исключении из списка кандидатов. Мандат перейдет бывшему министру природных ресурсов Замирбеку Эсенаманову. Отметим, что ведомство было расформировано в 2012 году.

А в 2013-м Антикоррупционная служба ГКНБ обвинила Замирбека Эсенаманова в незаконной выдаче лицензий горнодобывающим компаниям. Полтора месяца он провел в СИЗО ГКНБ.

Первомайский районный суд Бишкека позднее вынес оправдательный приговор.

Ранее, отметим, из «Кыргызстана» вышли Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешев. Вместо них в Жогорку Кенеш пришли один из самых богатых людей страны, бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов и бывший заместитель главы АКС Жаныбек Жоробеков.