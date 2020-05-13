В парламентской фракции «Кыргызстан» грядут перестановки. Информацию 24.kg подтвердил ее лидер Алмазбек Баатырбеков.

По его словам, двое членов фракции Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешев намерены досрочно отказаться от мандатов. «Это их добровольное решение. Они хотят начать подготовку к парламентским выборам. Должны пойти осенью по списку нашей партии», — отметил Алмазбек Баатырбеков.

Вместо них следующими по списку придут в Жогорку Кенеш один из самых богатых людей страны, бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов и бывший заместитель главы АКС Жаныбек Жоробеков.

Напомним, выборы в парламент состоятся в октябре 2020 года. Регистрация партий начнется в конце августа.