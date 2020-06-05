Почему не утверждают Правила землепользования и застройки, выясняют в горкенеше

Отсутствие Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Бишкека не позволяет мэрии реализовать постановления по земельным вопросам. Об этом заявлено на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности.

Напомним, что в ноябре 2019 года столичный муниципалитет подготовил пакет документов для системной земельной реформы, выработано семь новых положений, которые регламентируют права и обязанности арендаторов и мэрии, а также другие моменты. При их утверждении был внесен пункт о том, что они вступят в силу после утверждения ПЗЗ.

Депутаты поинтересовались, разработаны ли правила и когда муниципалитет внесет их на утверждение. Курирующий вице-мэр Уланбек Азыгалиев ответил, что документ готов.

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«Но когда мы внесли его в Госстрой для дачи правовой оценки, нам сообщили, что его утверждение нецелесообразно. В ведомстве отметили, что сейчас разрабатывается проект постановления об утверждении некоторых НПА в сфере застройки и землепользования населенных пунктов. Там будет методика для разработки ПЗЗ, какая должна быть графическая часть, текстовая», — объяснил он.

Депутат Гульнара Молдобаева предложила решить, что делать городским властям дальше: ждать методическое руководство и инструкцию Госстроя или утвердить уже разработанные правила, а потом в них внести изменения.

«Надо смотреть, что выгоднее для города. Будут работать эти положения по земельным вопросам или ждем как минимум два года? Потому что пока Госстрой утвердит инструкцию и переработает ПЗЗ, придет новый состав БГК, им понадобится время на изучение. Вы на это готовы? Или идем вразрез и начинаем действовать?» — спросила она у представителей мэрии.

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Азиз Алымкулов подчеркнул: есть еще третий вариант — убрать из положений пункт о том, что они вступают в силу после утверждения ПЗЗ.

«Вы вдвоем напишите на имя комиссии обращение с вашими предложениями, обоснованиями, какой вариант будет более оптимальным. Мы попросим заключение юротдела, прокуратуры, еще раз обсудим и потом вынесем вопрос на обсуждение сессии», — сказала Гульнара Молдобаева.

Правила землепользования и застройки устанавливают градостроительные регламенты и определяют основные направления социально-экономического и градостроительного развития города, охраны культурного наследия и окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, устанавливают территориальные зоны и регламенты их использования.

Бишкекглавархитектура разработала документ, и муниципалитет внес на утверждение депутатов Бишкекского городского кенеша. Но впоследствии отозвал его.

Инициативная группа горожан предполагает, что документ — очередная попытка изъять частную собственность. Юристы правовой клиники «Адилет», в частности, обнаружили в ПЗЗ противоречия нормам Земельного кодекса и Конституции. Опасения вызывает пункт, в котором говорится, что мэрия принимает решение об изъятии (выкупе) земельных участков для государственных и общественных нужд.