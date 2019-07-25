Власти Бишкека презентовали правила землепользования и застройки

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) разработала и внесла в Бишкекский городской кенеш столичная мэрия. Документ размещен на сайте БГК для общественного обсуждения.

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Как отмечается в справке-обосновании, до настоящего времени в Бишкеке не разработаны правила землепользования и застройки города.

«ПЗЗ — это базовый юридический инструмент, который регламентирует и регулирует градостроительную деятельность. Правила землепользования и застройки делят столицу на разные функциональные зоны и определяют параметры разрешенного строительства для каждой зоны», — подчеркивается в документе.

ПЗЗ направлены на создание условий для устойчивого развития территории города, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов недвижимости, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости.

Кроме того, документ дает возможность создать благоприятную среду обитания, способствующую сохранению и укреплению здоровья и позволяющую гражданам вести здоровый образ жизни.

Все заинтересованные лица имеют право принимать участие в общественных слушаниях при разработке и принятии правил землепользования и застройки.