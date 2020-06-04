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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Депутаты начали обсуждение за закрытыми дверями

Депутаты начали обсуждение приграничных вопросов за закрытыми дверями. Удалить из зала журналистов и отключить трансляцию попросили представители правительства. 

Отметим, для отчета прибыл первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Он должен озвучить требования узбекской стороны и наши претензии, которые были выдвинуты в ходе переговоров с узбекской стороной. 

Напомним, 31 мая в приграничном районе произошел инцидент, который начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.

Кроме того, нардеп Умбеталы Кыдыралиев попросил пригласить чиновников МИД, отметив, что ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров предложил посреднические услуги в решении приграничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/154841/
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