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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Россия готова стать посредником между Бишкеком и Душанбе

Россия готова оказать посреднические услуги в урегулировании пограничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом сообщил ТАСС.

По его данным, во время пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста, отметил обострение ситуации на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном.

«Не первый раз, к сожалению, происходит такое обострение. Мы призываем союзников к тому, чтобы они вступили в диалог, максимально воздерживались от применения силы. Готовы предоставить свои посреднические услуги и считаем: чем скорее ситуация успокоится, тем лучше», — сказал Сергей Лавров.

По его словам, российская сторона об этом сообщила своим партнерам в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в формате видеоконференции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153940/
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