17:24
USD 73.77
EUR 82.01
RUB 1.04
Происшествия

Конфликт на границе с анклавом Сох. Проходит встреча акимов двух районов

Конфликт между жителями села Чечме Кадамджайского района (Кыргызстан) и Чашма Сохского района (Узбекистан) произошел из-за родника. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства КР в Баткенской области.

Читайте по теме
В Баткенской области произошел конфликт между кыргызстанцами и жителями Соха

По ее данным, словесная перепалка началась между жителями двух сел после того, как каждая из сторон начала утверждать, что родник принадлежит им.

«Аким Кадамджайского района Алгынбай Имаров и аким Сохского района проводят встречу для разрешения конфликта, также проводится разъяснительная работа с сельчанами», — отметили в пресс-службе.

Напомним, конфликт произошел сегодня примерно в 12.30. Жители двух сел кидали друг в друга камни.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/154299/
просмотров: 483
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткенской области произошел конфликт между кыргызстанцами и жителями Соха
ГПС призывает таджикскую сторону не распространять недостоверную информацию
Конфликт на границе. Россия готова стать посредником между Бишкеком и Душанбе
Конфликт на границе. Пострадавших среди кыргызских пограничников нет
Женщина-пограничник. Разия Осорова о том, как защищает родные земли в Баткене
Конфликт на границе. Активисты собрали деньги на восстановление сожженного дома
Раненного на границе военного прооперировали. Пулю удалить не удалось
Депутат: Таджикская сторона самостоятельно убрала вывеску села Кулунду
Конфликт на границе. Раненому пограничнику нужна еще одна операция
Конфликт на границе. Правительство обещает восстановить сожженный дом баткенца
Популярные новости
За&nbsp;злоупотребления задержана глава МП&nbsp;&laquo;Городские парки&raquo; Калича Умуралиева За злоупотребления задержана глава МП «Городские парки» Калича Умуралиева
Первого вице-мэра Бишкека Алмаза Бакетаева обвиняют в&nbsp;избиении соседа Первого вице-мэра Бишкека Алмаза Бакетаева обвиняют в избиении соседа
ГКНБ: За&nbsp;подделку документов задержан правозащитник Камиль Рузиев ГКНБ: За подделку документов задержан правозащитник Камиль Рузиев
В&nbsp;Жайылском районе милиционер выстрелил себе в&nbsp;голову В Жайылском районе милиционер выстрелил себе в голову
Бизнес
Студенческая жизнь в&nbsp;INAI.kg Студенческая жизнь в INAI.kg
Платиновый статус карты лояльности всем участникам от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»
Как понять, что у&nbsp;вас дефицит витамина&nbsp;D? Как понять, что у вас дефицит витамина D?
Как MegaCom помог кыргызстанцам в&nbsp;период ЧП&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;Акылбеком Жамангуловым Как MegaCom помог кыргызстанцам в период ЧП — интервью с Акылбеком Жамангуловым
31 мая, воскресенье
16:39
Конфликт на границе с анклавом Сох. Проходит встреча акимов двух районов Конфликт на границе с анклавом Сох. Проходит встреча ак...
16:35
Дело Камиля Рузиева. Правозащитника предлагают отпустить под домашний арест
16:17
Авиарейс Бишкек — Ош будет летать пока один раз в неделю
16:05
В Баткенской области произошел конфликт между кыргызстанцами и жителями Соха
16:00
Чудаки парковки. Нарушители не думают о других участниках дорожного движения