Конфликт на границе с анклавом Сох. Проходит встреча акимов двух районов

Конфликт между жителями села Чечме Кадамджайского района (Кыргызстан) и Чашма Сохского района (Узбекистан) произошел из-за родника. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства КР в Баткенской области.

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По ее данным, словесная перепалка началась между жителями двух сел после того, как каждая из сторон начала утверждать, что родник принадлежит им.

«Аким Кадамджайского района Алгынбай Имаров и аким Сохского района проводят встречу для разрешения конфликта, также проводится разъяснительная работа с сельчанами», — отметили в пресс-службе.

Напомним, конфликт произошел сегодня примерно в 12.30. Жители двух сел кидали друг в друга камни.