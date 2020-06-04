Парламент поддержал во втором чтении снижение избирательного порога до семи процентов.

При обсуждении вопросов у нардепов не возникло. А вот избирательный залог так и остается — 5 миллионов сомов.

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Инициатива нардепа Тазабека Икрамова о том, чтобы запретить баллотироваться в Жогорку Кенеш осужденным по статье «Коррупция» и их родственникам, отклонена как не соответствующая концепции обсуждаемого документа.

Не принято также предложение члена фракции «Ата Мекен» Нурбека Сыдыгалиева увеличить залог до 10 миллионов сомов.

Напомним, установленный порог в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. В феврале, выступая в парламенте, Сооронбай Жээнбеков вновь затронул тему избирательного барьера и заявил, что, как показали дискуссии, партии к преодолению 9 процентов не готовы.

Но незадолго до речи главы государства в Жогорку Кенеше ряд парламентариев выступили за изменения избирательного законодательства. Законопроект о сокращении барьера на четыре ступени — до 5 процентов — застрял в правительстве.