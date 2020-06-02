Инициативы Тазабека Икрамова не поддержали коллеги: нарушают Конституцию

Парламентский комитет по конституционному законодательству не поддержал поправки депутата Тазабека Икрамова в избирательное законодательство.

Ранее нардеп инициировал изменения в законы «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» и «О статусе депутата». Тазабек Икрамов считает, что коррупционерам и их родственникам необходимо запретить баллотироваться в парламент.

Однако члены профильного комитета поправки не одобрили, напомнив автору, что норма, запрещающая осужденным выдвигаться на выборы, и так есть. А не разрешать еще и близким бывших фигурантов уголовных дел выставлять свою кандидатуру противоречит концепции Конституции.