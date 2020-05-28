Дискриминационными назвал законотворческие инициативы Тазабека Икрамова юрист

Юрист Эрик Рыскулбеков раскритиковал поправки нардепа Тазабека Икрамова в избирательное законодательство и Закон «О статусе депутата».

По его словам, они носят дискриминационный характер и нарушают конституционные права граждан. «Норма о том, что нельзя баллотироваться с непогашенной судимостью и так существует. Зачем ее утяжелять? Что касается запрета на избрание родственниками осужденных, то вводить его недопустимо. При чем тут родня», — отметил Эрик Рыскулбеков.

Инициатива Тазабека Икрамова антиконституционная. Надеюсь, парламент не одобрит ее. Тазабек Икрамов

Он добавил, что недавно был упразднен пункт, позволяющий оспаривать вносимые нардепами изменения в законы в судебном порядке, и такая вседозволенность развязала руки членам депутатского корпуса. Юрист считает, что Тазабек Икрамов должен отозвать свои инициативы.