20:21
USD 73.49
EUR 80.52
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Дискриминационными назвал законотворческие инициативы Тазабека Икрамова юрист

Юрист Эрик Рыскулбеков раскритиковал поправки нардепа Тазабека Икрамова в избирательное законодательство и Закон «О статусе депутата».

По его словам, они носят дискриминационный характер и нарушают конституционные права граждан. «Норма о том, что нельзя баллотироваться с непогашенной судимостью и так существует. Зачем ее утяжелять? Что касается запрета на избрание родственниками осужденных, то вводить его недопустимо. При чем тут родня», — отметил Эрик Рыскулбеков.

Инициатива Тазабека Икрамова антиконституционная. Надеюсь, парламент не одобрит ее.

Тазабек Икрамов

Он добавил, что недавно был упразднен пункт, позволяющий оспаривать вносимые нардепами изменения в законы в судебном порядке, и такая вседозволенность развязала руки членам депутатского корпуса. Юрист считает, что Тазабек Икрамов должен отозвать свои инициативы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154069/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Родственникам осужденных за коррупцию надо запретить баллотироваться в депутаты
Запретить! Тазабек Икрамов против, чтобы депутатами избирались коррупционеры
Финпол задержал сотрудников Госдирекции автомобильной дороги Бишкек — Ош
Подготовка и проведение выборов: за что чиновнику может грозить штраф
Скандал вокруг радиочастот. ГСБЭП возбудила еще одно уголовное дело
Коррупция в Госагентстве связи. Одного из директоров Ala-TV водворили в СИЗО-1
Коррупция в Госагентстве связи. В Бишкеке задержан один из директоров Ala-TV
В парламенте предлагают коррупционеров и их родню лишить права избираться
Продажа радиочастот. Пресс-служба правительства ответила Жанару Акаеву
Секретарь Совбеза: Контроль за доходами и расходами чиновников ужесточается
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане выявили 52&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;520 В Кыргызстане выявили 52 новых случая коронавируса. Всего — 1 520
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1403 В Кыргызстане зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1403
Бизнес
Beeline продолжает улучшать качество связи: 27&nbsp;новых станций 4G&nbsp;за&nbsp;время&nbsp;ЧП Beeline продолжает улучшать качество связи: 27 новых станций 4G за время ЧП
Безналичная оплата проезда. Где приобрести и&nbsp;как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo;? Безналичная оплата проезда. Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар»?
Сотрудник на&nbsp;удаленке заразился COVID-19. Комментарий &laquo;НУР Телеком&raquo; Сотрудник на удаленке заразился COVID-19. Комментарий «НУР Телеком»
Более 26&nbsp;тысяч кыргызстанцев получили помощь от&nbsp;сервиса Lalafo Более 26 тысяч кыргызстанцев получили помощь от сервиса Lalafo
28 мая, четверг
20:20
Столб посередине велодорожки оставили строители, но срубили все деревья Столб посередине велодорожки оставили строители, но сру...
20:11
Драка в подъезде первого вице-мэра. Мэрия предоставила видео с камер наблюдения
20:01
Дискриминационными назвал законотворческие инициативы Тазабека Икрамова юрист
19:48
Калича Умуралиева об уголовном деле и обыске в ее кабинете
19:23
На Общереспубликанское тестирование зарегистрировались 41,7 тысячи человек