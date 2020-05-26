В Жогорку Кенеше появился новый депутат. Сегодня на заседании ЦИК глава комиссии Нуржан Шайлдабекова вручила мандат и нагрудный значок следующему по списку кандидату от партии «Онугуу-Прогресс» Нургазы Айдарову.

Отметим, он пришел в парламент вместо Исхака Масалиева, который на пленарном заседании 21 мая объявил о досрочном сложении полномочий.

Нургазы Айдаров — брат члена фракции «Кыргызстан» Салайдина Айдарова. Он был депутатом пятого созыва Жогорку Кенеша от партии «Ата-Журт», а в четвертом — входил в состав фракции партии Курманбека Бакиева «Ак-Жол».