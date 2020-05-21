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Власть

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев досрочно сдает свой мандат

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев досрочно сдает свой мандат. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, Жогорку Кенеш, несмотря на свои конституционные права, не смог взять на себя ответственность. «У нас парламентско-президентская страна. Но мы не смогли взять на себя ответственность. Я четыре раза избирался депутатом парламента, но ни разу не видел такой критики в адрес депутатов», — сказал Исхак Масалиев.

Он отметил, что тоже несет ответственность за нынешнюю ситуацию в стране. «Я готов оказывать помощь государству в других местах, но дальнейшее пребывание в качестве депутата считаю невозможным», — заявил нардеп.

Исхак Масалиев извинился перед избирателями и поблагодарил их.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153408/
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