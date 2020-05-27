Руководителей медучреждений Нарынской области рекомендовано уволить

Полномочному представителю правительства в Нарынской области Эмилбеку Алымкулову, его первому заместителю Касену Асизову объявлен выговор. Соответствующее решение принял премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев по рекомендации республиканского оперативного штаба.

Такая мера принята из-за недостаточной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, рекомендовано рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности заместителя полномочного представителя правительства в Нарынской области, курирующего социальный блок.

Республиканский штаб также рекомендовал Министерству здравоохранения рассмотреть вопрос соответствия занимаемых должностей директора Нарынской областной больницы Айбека Койчуманова, его заместителя Анары Калманбетовой, а также директора областного Центра семейной медицины — координатора Министерства здравоохранения в Нарынской области Муратбека Алияскарова.

«Эпидемиологическая ситуации в Нарынской области непростая, всего 297 случаев, из которых новых 17. Число случаев в Нарынской области выше по сравнению с Ошской и Джалал-Абадской областями. Если руководство области не сделает надлежащие выводы и не улучшит ситуацию, то будут приняты соответствующие решения. У области были все возможности для выправления эпидемиологической ситуации», — возмутился на заседании штаба первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

«Ситуацию в областном родильном доме не улучшили. Допустили факты, когда роженицы пытались покинуть учреждение. Руководство области не вникло и не придало должного внимания ситуации, поэтому сегодня мы видим такую плохую статистику. Все это следствие недостаточной работы, непринятия своевременных необходимых оперативных решений, отсутствия надлежащего контроля за ситуацией. Это недопустимо!» — подчеркнул первый вице-премьер.

Полномочный представитель правительства в Нарынской области признал, что в работе по предотвращению распространения коронавируса на территории региона были допущены ошибки, недостаточная проработка определенных вопросов, в том числе кадровых и управленческих.