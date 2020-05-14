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Власть

Штрафовать партии за сокрытие финансовых отчетов предлагает депутат

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева предлагает поправки в закон, регулирующий деятельность политических партий. Проект изменений представлен на общественное обсуждение.

По мнению автора, действующее законодательство создает условия для закрытости информации о деятельности политобъединений, нет отчетности политических партий перед общественностью. Избиратели не знают об источниках происхождения денег у партий и на что они тратятся.

В предлагаемом проекте закона прописано, что партии должны ежегодно представлять сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств.

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«В этой связи предлагается внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым из казны ежегодно будут выделяться финансы партиям не менее 0,01 процента от объема бюджетных расходов», — отметила Айнуру Алтыбаева.

Кроме того, предлагаются поправки и в Закон «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики». ЦИК наделяется полномочиями требовать и рассматривать финансовый отчет партий, а партии за несвоевременное предоставление сведений будут наказываться штрафом I категории (от 17 до 23 тысяч сомов) или предупреждением. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/152724/
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