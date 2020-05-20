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Власть

Депутат хочет добиться прозрачности в финансовой отчетности политических партий

Сегодня на заседании парламента депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект «О политических партиях».

Инициатор законопроекта Айнуру Алтыбаева отметила, что документ направлен на то, чтобы политорганизации работали прозрачно и открыто.

«Действующему Закону «О политических партиях» уже 21 год, и он не отвечает современной идеологии. В нынешней редакции мы предлагаем создавать политобъединения из 10 человек, процедура демократичная. Мы услышали многих представителей политических партий и примем все замечания и сведения. Законопроект усиляет процедуру написания устава и списка кандидатов перед выборами», — сказала она.

Айнуру Алтыбаева добавила, что законопроект также предлагает открытость финансовой отчетности политических партий.

Нардеп Дастан Бекешев заметил, что партии перед выборами сталкиваются с финансовыми трудностями. Он дал несколько предложений по законопроекту. По его словам, необходимо дать возможность создавать политобъединения коммерческим или некоммерческим организациям.

«Вторая проблема партий — вождизм. Во многих политорганизациях есть лидер, который сидит там 40 лет и говорит, что партия народная, хотя это только его партия. Давайте пропишем, что лидер должен сменяться через определенный период. Третья проблема — мобильность. Давайте дадим возможность политобъединениям встречи онлайн. Кроме того, человек, выходящий из партии, должен публично об этом объявлять. Можно заполнять эти объявления через электронную подпись», — предложил Дастан Бекешев.

Депутаты отправили законопроект на голосование в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153390/
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