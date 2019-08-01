Новые правила для партий Кыргызстана. Закон предлагают менять

В Кыргызстане партию может создать группа, состоящая не менее чем из 10 человек. С такой инициативой выступила депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, сейчас в республике более 200 политорганизаций. «При этом у населения страны не всегда есть доступ к программам политических партий. С целью решения вопроса предлагаю установить, что программы должны публиковать на официальном сайте политорганизации с одновременным направлением в ЦИК», — сказала Айнуру Алтыбаева.

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Автор законопроекта отметила, что одной из проблем остается порядок формирования политическими партиями списков кандидатов на выборные должности, в органы государственной власти и местного самоуправления.

«В целях защиты прав членов политорганизации законопроектом предлагается установить, что устав партии должен содержать положения о порядке участия в выборах и формирование списка кандидатов. В уставе должен быть прописан механизм разрешения внутрипартийных споров», — подчеркнула Айнуру Алтыбаева.

Она настаивает и на введении нормы, устанавливающей государственное финансирование политорганизаций, прошедших в парламент. Отметим, что это предложение вызывает множество споров.