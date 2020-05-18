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Власть

Спикер назначил дату обсуждения скандального закона об НКО, саботируя карантин

В проведении парламентского обсуждения проекта закона об НКО гражданская активистка увидела саботаж карантина. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель ошского филиала ОО «Международный центр «Интербилим» Гульгакы Мамасалиева.

Она отметила, что парламентские обсуждения запланированы на 22 мая.

Гульгакы Мамасалиева отметила, что у нее есть несколько вопросов к спикеру парламента и председателю социального комитета. В частности, не послужит ли проведение обсуждения примером для других, что они тоже могут проводить свои мероприятия с участием более 50 человек?

Этот проект закона не антикризисный. Или он каким-то образом помогает бороться с пандемией? Наоборот, я считаю, что он как раз-таки вредит деятельности НКО по мобилизации помощи и деморализует нас.

Гульгакы Мамасалиева

Правозащитница также интересуется у инициаторов, не является ли проведение обсуждения дискриминацией по отношению к региональным общественным организациям и нарушением норм об участии? «Вчера один депутат ЖК вроде удивился, что внутренние авиалинии еще не возобновлены. И как нам прикажете писать официальные обращения? Почта не работает», — добавила она.

Гульгакы Мамасалиева недоумевает, в чем срочность рассмотрения законопроекта. «Это не является попыткой запугать лидеров общественных организаций, которые в последнее время поднимали вопросы недостатка СИЗ, защиты медиков и бездарной работы правительства по реагированию на Covid-19?» — добавила она.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153114/
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