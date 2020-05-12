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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Раненому пограничнику нужна еще одна операция

Раненому в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе военнослужащему Погранслужбы проведут еще одну операцию. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сообщил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.

По его словам, врачи провели консилиум и решили проводить еще одну операцию.

«После операции специалисты дадут свою оценку по состоянию его здоровья. Ему понадобится реабилитация. Семье раненого из фонда президента выделено 200 тысяч сомов. Государство сделает все необходимое для его выздоровления», — сказал Акрам Мадумаров.

Напомним, 8 мая военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152562/
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