Конфликт на границе. Таджикистан сообщил о двух раненых

Во время перестрелки на кыргызско-таджикской границе двое граждан Таджикистана получили тяжелые ранения. Об этом со ссылкой на Пограничную службу РТ сообщает Asia-Plus.
Отмечается, что конфликт произошел примерно в 18.00 в пограничном местечке Кумазор.
Asia-Plus ссылкой на мэрию Исфары сообщает, что группа кыргызстанцев хотела посеять кукурузу на таджикских землях.
«Граждане Кыргызстана, проживающие в махалле Чек Баткенского района, произвольно и преднамеренно зашли на поле в махалле Кумазор джамоата Чоркух и хотели посеять кукурузу на площади, 4 гектара земли которой принадлежит РТ. Это вызвало недовольство таджикских жителей, и они выступили против. Но жители Баткенского района проигнорировали их требования и начали конфликт. Между жителями двух приграничных районов разразилась словесная ссора, которая превратилась в инцидент с бросанием камней», — сообщил пресс-секретарь председателя города Исфары Икбол Тешаев.
Отметим, ГПС КР сообщила, что пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников и граждан Кыргызстана. В результате трое военных и один местный житель ранены.