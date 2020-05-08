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Общество

Конфликт на границе. Таджикистан сообщил о двух раненых

Во время перестрелки на кыргызско-таджикской границе двое граждан Таджикистана получили тяжелые ранения. Об этом со ссылкой на Пограничную службу РТ сообщает Asia-Plus.

Отмечается, что конфликт произошел примерно в 18.00 в пограничном местечке Кумазор.

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«Причиной конфликта является произвольное присвоение 4 га земли гражданами Кыргызстана. Эти земли по нормативно-правовым актам принадлежат Таджикистану. Пограничники Кыргызстана вместо урегулирования конфликта выступили в качестве провокаторов и открыли огонь в сторону безоружных жителей Таджикистана. В результате граждане Фазлиддин Фозилов, 1983 года рождения, и Айемиддин Шарипов, 1971 года рождения, получили тяжелые ранения», — говорится в информации.

Asia-Plus ссылкой на мэрию Исфары сообщает, что группа кыргызстанцев хотела посеять кукурузу на таджикских землях.

«Граждане Кыргызстана, проживающие в махалле Чек Баткенского района, произвольно и преднамеренно зашли на поле в махалле Кумазор джамоата Чоркух и хотели посеять кукурузу на площади, 4 гектара земли которой принадлежит РТ. Это вызвало недовольство таджикских жителей, и они выступили против. Но жители Баткенского района проигнорировали их требования и начали конфликт. Между жителями двух приграничных районов разразилась словесная ссора, которая превратилась в инцидент с бросанием камней», — сообщил пресс-секретарь председателя города Исфары Икбол Тешаев.

Отметим, ГПС КР сообщила, что пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников и граждан Кыргызстана. В результате трое военных и один местный житель ранены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152267/
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