Где логика? Депутат раскритиковала последние решения правительства и штаба

Депутат парламента Наталья Никитенко требует от правительства оплатить коммунальные платежи предприятиям за вынужденный простой в период ЧП.

По ее словам, кабмин также должен до конца года объявить налоговые каникулы. Нардеп считает, что, требуя справки, заверенные в ГНС, кабмин и мэрия Бишкека увеличивают коррупционные риски.

«Налоговая служба у нас выявляет коронавирус? Там по налоговой ведомости могут точно установить опасен человек для общества или нет? Если у меня уплачены все налоги, я могу честно заразить весь город? Если я уплатил все коммунальные услуги, то мой COVID полезный для людей? А если я не болен, но по известной причине не смог заплатить налоги и за коммунальные услуги, то я не должен идти работать, чтобы в том числе и уплатить все свои недоимки? Где логика?» — задается вопросами Наталья Никитенко.

Нардеп отметила, что заверение справок органами ГНС является несвоевременной для службы функцией.

Налоговая служба по своей сути не должна становиться разрешительным органом, это несвойственная ей задача. Наталья Никитенко

Напомним, отменив ЧП, власти продлили режим ЧС. А мэрия Бишкека ввела новые требования для въезда в столицу и перемещения по городу.