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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Семь пятниц на неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о правилах

Сегодня мэр Бишкека предоставил 24.kg информацию, отличающуюся от его вчерашних заявлений. По словам Азиза Суракматова, справку с места работы для передвижения по городу все-таки необходимо заверить в Государственной налоговой службе. Более того, горожанам потребуется еще одна справка.

Чиновник отметил, что это требование распространяется как на бишкекчан, так и на иногородних жителей, работающих в столице.

«Это может сделать работодатель независимо от форм собственности», — сказал он.

Стоит отметить, вчера мэр Бишкека говорил совершенно другое — о том, что нет необходимости заверения справки в налоговой тем, кто живет в городе и выходит на работу с 11 мая.

Сегодня Азиз Суракматов заявил, что решение изменили, потому что уже обнаружены поддельные справки с места работы. Кто и когда изготовил поддельные справки, чиновник не уточнил.

Он добавил, что Госкомитет информационных технологий прорабатывает вопрос получения справок онлайн.

Почему этот вопрос не решен заранее, а значит, для людей создаются дополнительные неудобства, путаница и риск заражения коронавирусом в очередях, чиновник тоже ответить не смог.

Кроме того, для передвижения по городу необходимо иметь и справку с места жительства. Как объяснил мэр, ее необходимо получить владельцам биометрических паспортов.

«На получение справок дается день-два», — добавил он.

Напомним, введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения сегодня ночью закончился. Принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152418/
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