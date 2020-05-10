Не допустим второй волны. Мэр Бишкека о справках, блокпостах и транспорте

Дополнительные блокпосты в Бишкеке устанавливаться не будут. Об этом 24.kg сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

По его словам, посты останутся только на въезде в столицу. Их будет 16.

«Такие меры принимаются, чтобы ограничить поток людей, прибывающих в Бишкек. Ситуация с коронавирусом в столице остается опасной. Это связано в первую очередь с тем, что все, кто возвращается их неблагополучных стран по распространению заболевания, приезжают в столицу. Поэтому мы предпринимаем все меры, чтобы минимизировать контакты. Нам важно не допустить второй волны заболевания», — отметил мэр.

Азиз Суракматов добавил, что внутри города можно передвигаться, если деятельность разрешена.

«Для этого необходимо иметь городскую прописку и справку с места работы. Жители приграничных районов, населенных пунктов, которые работают в столице, смогут въезжать в город при наличии справки с места работы. В первые дни мы дадим возможность им въехать для того, чтобы получить ее», — отметил он.

Мы будем применять штрафы к нарушителям санитарно-эпидемиологических норм. Азиз Суракматов

Мэр также прокомментировал, почему решили пока не запускать работу общественного транспорта. Напомним, ранее планировалось, что завтра на линии в Бишкеке вернутся троллейбусы и автобусы.

«Последний факт заражения кыргызстанцев, вернувшихся из Соль-Илецка, показывает, что они заболели потому, что долгое время находились в автобусе. Есть и другие случаи заражения в транспорте. Чтобы избежать подобного в Бишкеке, мы и приняли решение пока не возобновлять работу общественного транспорта», — сказал он.

Напомним, введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения сегодня ночью заканчивается, отменяется комендантский час. Принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.