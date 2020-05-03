22:18
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Власть

Ущерб от селя в Исфане оценивается почти в 70 миллионов сомов

По предварительным расчетам, ущерб от селевых потоков составил более 69 миллионов сомов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что сегодня вице-премьер-министр Акрам Мадумаров осмотрел пострадавшие от селевых потоков объекты в Лейлекском районе. Он посетил Исфану и сельские округа Тогуз-Булак, Сумбула. Вице-премьер осмотрел пострадавшие от схода селя жилые дома и ряд инфраструктурных объектов.

«Акрам Мадумаров дал ряд поручений по оказанию надлежащей помощи гражданам, дальнейшей ликвидации последствий происшествия и проведению комплекса превентивных мер в рамках борьбы с чрезвычайными ситуациями. Местным органам власти поручено усилить разъяснительную работу среди населения по страхованию жилья», — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне в результате выпавших осадков в Исфане сошел сель. Подтопило жилые дома и детский сад. Премьер-министр поручил ликвидировать последствия природной стихии в кратчайшие сроки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151797/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
Сель разрушил дороги в Лейлекском районе. Сумма ущерба уточняется
Сошедший в Исфане сель подтопил жилые дома и детский сад
Премьер поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия селя в Исфане
В Исфане сошел сель, затопило несколько домов
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане возможен сход лавин и селей
В России прорвало дамбу на золотом прииске. Погибли 12 человек
В Чолпон-Ате сель затопил часть центральных улиц
На Иссык-Куле сошел сель
В Баткенской области вновь сошел сель
В селе Ак-Сай Иссык-Кульской области в результате схода селя подтопило 32 дома
Популярные новости
Детские сады и&nbsp;школы начнут работу только после снятия режимов&nbsp;ЧП и&nbsp;ЧС Детские сады и школы начнут работу только после снятия режимов ЧП и ЧС
Кыргызстан не&nbsp;достиг пика заболеваемости коронавирусом Кыргызстан не достиг пика заболеваемости коронавирусом
Это не&nbsp;мифические крокодилы в&nbsp;реке. В&nbsp;правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву Это не мифические крокодилы в реке. В правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву
Депутаты призвали Ирину Карамушкину не&nbsp;разжигать межрелигиозную рознь Депутаты призвали Ирину Карамушкину не разжигать межрелигиозную рознь
Бизнес
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
3 мая, воскресенье
21:54
Ущерб от селя в Исфане оценивается почти в 70 миллионов сомов Ущерб от селя в Исфане оценивается почти в 70 миллионов...
21:42
В Бишкеке произошло ДТП с участием двух машин
21:21
Над Арктикой закрылась гигантская озоновая дыра. Карантин тут ни при чем
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 мая: ночью дожди
20:45
Сель разрушил дороги в Лейлекском районе. Сумма ущерба уточняется