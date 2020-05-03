Ущерб от селя в Исфане оценивается почти в 70 миллионов сомов

По предварительным расчетам, ущерб от селевых потоков составил более 69 миллионов сомов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что сегодня вице-премьер-министр Акрам Мадумаров осмотрел пострадавшие от селевых потоков объекты в Лейлекском районе. Он посетил Исфану и сельские округа Тогуз-Булак, Сумбула. Вице-премьер осмотрел пострадавшие от схода селя жилые дома и ряд инфраструктурных объектов.

«Акрам Мадумаров дал ряд поручений по оказанию надлежащей помощи гражданам, дальнейшей ликвидации последствий происшествия и проведению комплекса превентивных мер в рамках борьбы с чрезвычайными ситуациями. Местным органам власти поручено усилить разъяснительную работу среди населения по страхованию жилья», — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне в результате выпавших осадков в Исфане сошел сель. Подтопило жилые дома и детский сад. Премьер-министр поручил ликвидировать последствия природной стихии в кратчайшие сроки.