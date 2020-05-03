Премьер поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия селя в Исфане

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание, где были рассмотрены вопросы, связанные с ликвидацией последствий селевых потоков в городе Исфане Баткенской области и предотвращением чрезвычайных ситуаций на местах. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Замирбек Аскаров проинформировал, что обильные осадки спровоцировали селевые потоки в городе Исфане. В результате в зоне подтопления оказались административные здания и жилые дома. На место выехала оперативная группа Министерства чрезвычайных ситуаций, которую возглавляет заместитель министра Равшан Рысбаев. Сейчас ведется работа по ликвидации последствий селевых потоков и установлению размера нанесенного материального ущерба, электроснабжение уже восстановлено.

«Необходимо в кратчайшие сроки ликвидировать последствия схода селевого потока и реализовать комплекс мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В первую очередь нужно обеспечить безопасность людей на участках, где сохраняются риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Важно усилить разъяснительную работу среди населения о необходимости страхования жилья. Это поможет избежать проблем при восстановлении домов, пострадавших в результате стихийных бедствий», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.