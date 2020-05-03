13:09
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Власть

Премьер поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия селя в Исфане

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание, где были рассмотрены вопросы, связанные с ликвидацией последствий селевых потоков в городе Исфане Баткенской области и предотвращением чрезвычайных ситуаций на местах. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Замирбек Аскаров проинформировал, что обильные осадки спровоцировали селевые потоки в городе Исфане. В результате в зоне подтопления оказались административные здания и жилые дома. На место выехала оперативная группа Министерства чрезвычайных ситуаций, которую возглавляет заместитель министра Равшан Рысбаев. Сейчас ведется работа по ликвидации последствий селевых потоков и установлению размера нанесенного материального ущерба, электроснабжение уже восстановлено.

«Необходимо в кратчайшие сроки ликвидировать последствия схода селевого потока и реализовать комплекс мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В первую очередь нужно обеспечить безопасность людей на участках, где сохраняются риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Важно усилить разъяснительную работу среди населения о необходимости страхования жилья. Это поможет избежать проблем при восстановлении домов, пострадавших в результате стихийных бедствий», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151764/
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
В Исфане сошел сель, затопило несколько домов
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане возможен сход лавин и селей
В России прорвало дамбу на золотом прииске. Погибли 12 человек
В Чолпон-Ате сель затопил часть центральных улиц
На Иссык-Куле сошел сель
Выборы мэра. Жалобу депутатов Исфаны отдали в правоохранительные органы
Путеводитель по городам Кыргызстана. Исфана
В Баткенской области вновь сошел сель
В селе Ак-Сай Иссык-Кульской области в результате схода селя подтопило 32 дома
Сель сошел в Кара-Бууринском районе Таласской области
Популярные новости
Детские сады и&nbsp;школы начнут работу только после снятия режимов&nbsp;ЧП и&nbsp;ЧС Детские сады и школы начнут работу только после снятия режимов ЧП и ЧС
Кыргызстан не&nbsp;достиг пика заболеваемости коронавирусом Кыргызстан не достиг пика заболеваемости коронавирусом
Это не&nbsp;мифические крокодилы в&nbsp;реке. В&nbsp;правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву Это не мифические крокодилы в реке. В правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву
Депутаты призвали Ирину Карамушкину не&nbsp;разжигать межрелигиозную рознь Депутаты призвали Ирину Карамушкину не разжигать межрелигиозную рознь
Бизнес
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
3 мая, воскресенье
13:00
Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с ...
12:31
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
12:22
Премьер поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия селя в Исфане
12:16
Чиновники должны помогать гражданам с получением пропусков
12:11
Кабмин должен воздержаться от инициирования законопроектов, угрожающих СМИ