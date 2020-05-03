Сошедший в Исфане сель подтопил жилые дома и детский сад

В городе Исфане более 50 спасателей ликвидируют последствия селевых потоков. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

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Уточняется, что спасатели чистят территории от природной стихии.

«На месте также работает комиссия гражданской защиты, которая проводит подворовый обход в целях выявления нанесенного ущерба. Жертв и пострадавших от селя в Исфане нет. Вода залила подвалы четырех домов, огороды и участки 10 домов, один частный дом затопило полностью. Кроме того, селевые потоки затопили двор детского сада», — сообщили в МЧС.

Напомним, 2 мая в результате выпавших осадков в Исфане сошел сель. Премьер поручил ликвидировать последствия природной стихии в кратчайшие сроки.