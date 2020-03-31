Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава

Сооронбай Жээнбеков провел еще одно заседание Совета безопасности в узком составе. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, рассмотрен вопрос усиления мер, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Читайте по теме Большинство из новых случаев заразившихся — контактные

Глава государства особо отметил, что растущее количество зараженных коронавирусной инфекцией является результатом неудовлетворительной работы по принятию предупредительных мер.

Сооронбай Жээнбеков подверг критике деятельность республиканского штаба, Министерства здравоохранения за допущенные недочеты в работе, в первую очередь за несвоевременное установление круга лиц, контактировавших с зараженными, что послужило дополнительным фактором распространения заболевания на территории страны.

Он отметил, что координация работы по выявлению зараженных коронавирусной инфекцией граждан и лиц, имевших контакт с ними, как на республиканском, так и местном уровнях проводится неудовлетворительно.

Президент раскритиковал деятельность руководства Минздрава за несвоевременную подготовку к проведению лабораторных исследований, недостаточную оснащенность лабораторий медицинской техникой и подготовки запаса расходных материалов при тестировании, слабую работу по обеспечению медиков необходимыми средствами индивидуальной защиты, транспортом и другими необходимыми средствами для их повседневной работы в нынешних условиях.

«В январе вы утверждали, что все наши лаборатории готовы. Но оказалось, что это не так. Реагенты для тестирования были в недостаточном количестве. Министерство в свое время должно было принять оперативные меры, чего не было сделано», — отметил глава государства, обращаясь к министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву.

Читайте по теме Нарушение комендантского часа, хождение без маски. За что еще будут штрафовать

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что у граждан возникает недовольство деятельностью комендатур.

Он обратил внимание на деятельность карантинно-санитарных постов на пропускных пунктах страны, недостаточную организацию работы по проверке прибывающих граждан.

По итогам очередного заседания Совета безопасности правительству внесен ряд рекомендаций.

Кабмин должен выплатить материальное вознаграждение врачам и среднему медицинскому персоналу, задействованным в работе санитарных постов, мест обсервации и больниц, где проводится лечение пациентов от коронавирусной инфекции в целях стимулирования и повышения эффективности их деятельности.

Рекомендовано также разработать алгоритм доставки и реализации товаров первой необходимости и социально значимых продовольственных товаров в населенные пункты, где объявлено чрезвычайное положение. При этом список нуждающихся необходимо составлять не по прописке, а по месту фактического проживания.

Читайте по теме Совбез обсудил проблемы из-за коронавируса. О чем говорил Сооронбай Жээнбеков

Глава государства в числе первоочередных задач назвал усиление работы по выявлению лиц, имевших контакт с больными, созданию всех условий для медиков, сотрудников милиции и Пограничной службы, которые несут круглосуточную службу на страже здоровья населения и по соблюдению требований режима чрезвычайного положения.

Советом безопасности внесено предложение премьер-министру страны принять меры в отношении отдельных членов правительства за недостаточную работу по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны и ее распространения.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.