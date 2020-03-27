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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Средства Всемирного банка в проектах в Кыргызстане могут перераспределить

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с главой офиса Всемирного банка в Кыргызстане Болормой Амгаабазар. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, обсуждены перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и Всемирным банком на ближайшие годы, приоритетные направления партнерства. Состоялся обмен мнениями о ситуации распространения коронавируса в мире.

Глава государства отметил, что проекты Всемирного банка затрагивают все ключевые области развития, которые важны для Кыргызстана с точки зрения реализации стратегических целей и предстоящих задач по обеспечению роста экономики и благосостояния граждан.

«Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что экономика Кыргызстана наряду с другими странами региона подверглась негативному воздействию от распространения коронавирусной инфекции в мире. Он добавил, что эта ситуация затрудняет своевременную реализацию планов развития страны и вынуждает пересматривать расходные статьи бюджета. Президент предложил Всемирному банку рассмотреть возможность внесения корректировки в финансирование проектов в Кыргызстане с учетом складывающейся ситуации в мире и стране», — говорится в сообщении.

Болормаа Амгаабазар отметила, что в данном направлении ведется активная работа с соответствующими государственными органами страны, решен вопрос перераспределения части средств от других проектов на поддержку системы здравоохранения.

Проведены переговоры и о выделении финансирования по проекту экстренного реагирования на коронавирус, который направлен на предотвращение пандемии в Кыргызстане.

Болормаа Амгаабазар сообщила, что Всемирным банком создан фонд помощи развивающимся странам для борьбы с коронавирусом с общим бюджетом в $160 миллиардов. Кроме того, Международная финансовая корпорация — член группы Всемирного банка — намерена поддержать частные компании, оказавшиеся «под ударом» из-за экономического спада.

Напомним, что Кыргызстан получит от Международного валютного фонда $120,9 миллиона для борьбы с коронавирусом.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148265/
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