Комендант Бишкека: Мы закрываем город на замок

Вокруг Бишкека развернут 48 блокпостов. Об этом сообщил комендант столицы, замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев на заседании городского штаба по вопросам комендантского часа.

Он напомнил, что комендантский час начнет действовать завтра с 20.00 до 7.00.

«Наша первая задача — сократить количество людей на улицах. Многие так и продолжают ходить в гости, гулять. Мы закрываем город на замок», — сказал он.

Алмазбек Орозалиев добавил, что на блокпостах будут палатки, защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение и комендантский час.

