Сооронбай Жээнбеков перечислил свою зарплату на счет для борьбы с коронавирусом

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков перечислил свою зарплату за март в размере 53 тысяч сомов на счет для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Отмечается, что больше всего денег перевел Омурбек Бабанов — 3 миллиона сомов. Стоит отметить, что бывший лидер партии «Республика — Ата Журт» обещал перечислить пять миллионов сомов.

Еще 1 миллион сомов перевело ОсОО «Беш Сары», которое принадлежит депутату Камчыбеку Жолдошбаеву. На медицинские маски ОсОО «Неман фарм» перечислило 900 тысяч сомов, ОсОО «Лекарь» — 300 тысяч сомов.

Международный деловой совет перевел на счет 21 тысячу 358 сомов, и по десять тысяч сомов перечислили Алмамбет Шыкмаматов и Самсаалы Четимбаев.

На сегодня на специальный счет для борьбы с коронавирусом поступило 5 миллионов 294 тысячи 358 сомов. Деньги эти пока не тратили.